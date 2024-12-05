Возможно, задержим и вышестоящих начальников. Глава ГКНБ о деле налоговиков

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержания руководителей управлений Государственной налоговой службы.

Он отметил, что, по предварительным подсчетам, налоговики нанесли бюджету ущерб в 3,2 миллиарда сомов.

«Они создали коррупционную схему с ЭТТН. Возможно, в ходе расследования будем задерживать еще других вышестоящих начальников. Это может дойти до руководителей. Это целая мафиозная структура. Как это работало? Они отправляли подакцизные товары, например водку, в Ош, Джалал-Абад и Баткен. Однако на посту «Сосновка» они отзывали товар и якобы возвращали его на склады. На самом деле товар ехал дальше и продавался, но налоги не уплачивались. Мы требуем от простых торговцев на рынках уплатить налоги по 10-20 тысяч сомов, а тут миллиарды...», — заявил Камчыбек Ташиев.

Напомним, по факту злоупотребления должностным положением задержан ряд чиновников Налоговой службы. 3 декабря спецслужбы вместе с бойцами «Альфы» провели массовые задержания налоговиков во всех управлениях Налоговой службы Бишкека. На допрос доставлены четыре начальника управлений и около 30 рядовых сотрудников. Под стражей остались начальники УГНС трех районов. Остальных отпустили.