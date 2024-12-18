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Власть

Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности Акылбека Жапарова

На заседании Жогорку Кенеша президент Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности бывшего главу кабмина Акылбека Жапарова.

По его словам, это сделано, чтобы не было конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела в отношении руководства и сотрудников Налоговой службы.

«Нас сильно расстроили негативные проявления в налоговой системе. Стали известны махинации, связанные с акцизными марками. Эта отрасль была на контроле Акылбека Усенбековича, соответственно, можно было остановить незаконные действия. Я вынужден был отстранить его от должности из-за расследуемого уголовного дела в отношении руководства ГНС, чтобы устранить конфликт интересов», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, Акылбек Жапаров ушел с поста председателя кабмина 16 декабря. Он пробыл в должности три года и два месяца.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых работников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

Источник 24.kg рассказал, что 5 декабря вызван на допрос, а после задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель главы ГНС Исламбек Кыдыргычев. Еще один заместитель отпущен после допроса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314583/
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