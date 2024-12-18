Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности Акылбека Жапарова

На заседании Жогорку Кенеша президент Садыр Жапаров объяснил, почему снял с должности бывшего главу кабмина Акылбека Жапарова.

По его словам, это сделано, чтобы не было конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела в отношении руководства и сотрудников Налоговой службы.

«Нас сильно расстроили негативные проявления в налоговой системе. Стали известны махинации, связанные с акцизными марками. Эта отрасль была на контроле Акылбека Усенбековича, соответственно, можно было остановить незаконные действия. Я вынужден был отстранить его от должности из-за расследуемого уголовного дела в отношении руководства ГНС, чтобы устранить конфликт интересов», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, Акылбек Жапаров ушел с поста председателя кабмина 16 декабря. Он пробыл в должности три года и два месяца.