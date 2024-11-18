Кыргызстан обладает потенциалом в 4 тысячи тонн золота

Кыргызстан располагает более чем пятью тысячами месторождений различных полезных ископаемых, включая золото, редкоземельные элементы, уран, торий и другие ценные металлы. Об этом на брифинге сообщил заместитеть министра природных ресурсов Нарынбек Сатыбалдиев.

По утвержденным государственным данным, запасы золота в Кыргызстане составляют чуть более 1 тысячи тонн. Однако геологи оценивают общий ресурс страны более чем в 4 тысячи тонн. Многие месторождения являются комплексными, где наряду с золотом встречаются сурьма, медь, цинк и другие металлы.

Он добавил, что недавняя отмена моратория открывает новые перспективы для освоения минеральных богатств. Это позволит начать добычу не только золота, но и критически важных металлов, востребованных в глобальной экономике.

Нарынбек Сатыбалдиев добавил, что для эффективного использования потенциала кабмин разрабатывает стратегию развития минерально-сырьевой базы, которая будет включать планы разведки, добычи и переработки. Особое внимание уделяется редкоземельным металлам, которые являются ключевыми для производства высокотехнологичных устройств и зеленой энергетики.

Ожидается, что реализация этой стратегии создаст условия для увеличения доходов горнодобывающей отрасли, укрепления экономической независимости страны и привлечения международных инвестиций.