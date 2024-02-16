Будет ли работать завод «Кум-Шагыл»? Местные власти встретились с рабочими

Завод «Кум-Шагыл», который расположен в 12-м микрорайоне Бишкека и занимается производством железобетонных изделий, возобновит работу 19 февраля. За три дня на предприятии восстановят подачу электричества и воды. Об этом 24.kg рассказали представители предприятия.

Напомним, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля прошел митинг рабочих завода. Они потребовали вернуть им рабочие места.

Читайте по теме На завод «Кум-Шагыл» приедет вице-мэр. Будет решать проблему на месте

После митинга на предприятие приехали заместители мэра Бишкека Максатбек Сазыкулов и Азамат Кадыров. Они поговорили с рабочими и заявили, что прежде всего надо подключить завод к коммуникациям. Параллельно рассмотрят документы, касающиеся работы предприятия.

Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу. Но рабочие не освободили помещения, так как чиновники не представили каких-либо документов.

Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.

На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к президенту Садыру Жапарову и главе спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».