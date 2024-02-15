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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

На завод «Кум-Шагыл» приедет вице-мэр. Будет решать проблему на месте

К участникам митинга, который проходит в парке имени Максима Горького, приехал руководитель аппарата Первомайского района Бишкека Азамат Бейшенбаев.

Он попросил рабочих вернуться на предприятие и решить проблему на месте.

«В 12.00 на завод приедут вице-мэр и руководители муниципальной службы, чтобы решить проблему на месте», — сказал Азамат Бейшенбаев.

Митингующие стали требовать присутствия мэра города, затем согласились поехать на завод.

Ранее 24.kg сообщало, что на завод, который занимается производством железобетонных изделий, 9 февраля прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

Адвокат Людмила Сабельникова рассказала, что чиновники не представили каких-либо документов, поэтому сотрудники не освободили помещения.

Мэрия Бишкека прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286797/
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