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Экономика

Доллар продолжает дешеветь в Кыргызстане

В Кыргызстане продолжает снижаться курс доллара. За неделю он подешевел почти на 50 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,4-88,6 сома, продают по 89,25-89,5 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 88,8176 сома (снижение на 0,13 процента).

Евро остается относительно стабильным. Сегодня его покупают по 95,9-96,6 сома, продают по 97,1-97,6 сома. Официальный курс — 96,9888 сома (рост на 0,18 процента).

Российский рубль остается дороже кыргызского сома. Его покупают по 0,995-1 сому, продают по 1,02-1,03 сома. Номинальный курс составляет 1,0058 сома (снижение на 0,42 процента).

Казахский тенге также стабилен. Его покупают по 0,128-1348 сома, продают по 0,197-0,21 сома при официальном курсе 0,126 сома (снижение на 1,08 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280578/
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