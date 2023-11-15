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Экономика

В Казахстане решили сменить дизайн банкнот

Национальный банк Казахстана (НБК) на конгрессе финансистов 15 ноября 2023 года презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в пресс-релизе НБК, новая серия банкнот тенге «основана на элементах «сакского стиля» и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана».

«Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 тысяч тенге будет доступна уже к концу этого года», — сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 тысяч тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан. Подробности по ссылке выше.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279790/
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