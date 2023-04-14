В прошлом году жители Кыргызстана потратили в интернете $160 миллионов. Об этом сегодня на конференции COM.E ON сообщил операционный директор Ozon в СНГ Алексей Сапон.

По его словам, в России цифры еще выше — $84 миллиарда. Это связано в первую очередь с тем, что в РФ большая численность населения. Поэтому российскому рынку нужны товары из Кыргызстана.

«Мы знаем, что в Кыргызстане развита швейная промышленность. Нам нужна одежда, чтобы расширить ассортимент. Одежда является растущей категорией. В прошлом году на Ozon совершено 17 миллионов покупок в этой категории. Наш анализ показывает, что этот рост продолжится», — сказал Алексей Сапон.