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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Centerra Gold Inc. заявляет о сокращении добычи золота на руднике «Кумтор»

Канадская компания Centerra Gold Inc. сделала заявление, в котором утверждает, что в период с июня по сентябрь 2021 года объем добычи золота на руднике «Кумтор» сократился более чем на 24 процента по сравнению с утвержденным планом добычи. Об этом сообщает издание Mining.сom.

Как отмечает Centerra, официальные лица Кыргызстана и введенное правительством внешнее управление продолжают утверждать, что «Кумтор» работает в плановом режиме, но цифры говорят об обратном.

«В частности, в период с июня по сентябрь объем добычи золота сократился более чем на 24 процента по сравнению с утвержденным планом добычи, разработанным компанией Centerra, на 2021 год. Это означает, что на руднике под руководством внешнего управляющего произведено меньше золота примерно на 6,2 миллиарда сомов ($73,5 миллиона), исходя из средней цены на золото за этот период», — говорится в заявлении компании.

Канадская компания также не согласна с отказом нынешнего руководства КГК публиковать какие-либо производственные данные или другие показатели добычи на руднике.

«Когда Centerra управляла рудником, Kumtor Gold Company публиковала своевременную, точную и подробную информацию о своей деятельности, в том числе о том, сколько золота было добыто и продано. Несмотря на призывы членов парламента к прозрачности, внешнее управление отказалось публиковать какие-либо производственные данные или другие показатели добычи золота на руднике», — отмечается в сообщении.

Centerra также хочет знать где находится золото, добываемое на руднике «Кумтор», почему КГК не публикует никаких операционных результатов с момента захвата рудника, как правительство намерено восполнить падение объемов производства золота, кто покупает золото и где выручка от его продажи, сколько получает Тенгиз Болтурук и почему кабинет министров не позволяет провести независимую оценку состояния рудника.

«Кумтор играет важную роль в кыргызской экономике, и мы снова призываем правительство разрешить кыргызским и международным журналистам посетить рудник и получить ответы на эти и другие вопросы», — отмечается в заявлении Centerra Gold Inc.

Дочерние компании Centerra Gold Inc. Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company в июне подали иск о банкротстве в суд Нью-Йорка. Указывается, что «такие меры были приняты в целях дополнительной защиты предприятия в ответ на необоснованный захват рудника «Кумтор» правительством Кыргызстана» и для того, чтобы «предотвратить дальнейшие попытки правительства КР лишить Kumtor Gold Company своих активов или иным образом незаконно распоряжаться рудником «Кумтор».

Суд Нью-Йорка ранее отклонил ходатайство Centerra о наложении штрафа на правительство Кыргызстана в размере $1 миллиона в день в связи с незаконным захватом рудника «Кумтор».

В конце августа Centerra Gold Inc. заявила об угрозе катастрофы на руднике «Кумтор».

Как отмечалось в заявлении, на дне захваченного правительством Кыргызстана рудника находится не менее 40 метров воды, и ее «аномально» большие объемы стекают по стенкам карьера, что, по словам представителей Centerra, может привести к катастрофическим последствиям.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212515/
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