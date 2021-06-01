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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

«Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» начали процесс банкротства

«Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» начали подачу документов по прохождению регистрации в Южном округе Нью-Йорка в соответствии с главой 11 Федерального кодекса США о банкротстве. Об этом говорится в официальном сообщении компании Centerra Gold.

Отмечается, что процесс под надзором суда предусматривает среди прочего автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.

«Centerra Gold надеется, что этот международно признанный упорядоченный процесс реструктуризации облегчит возможные переговоры с правительством Кыргызстана. Процедура главы 11 Федерального кодекса США о банкротстве не повлияет ни на какие другие направления деятельности компании», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» обратились в суд в Нью-Йорке. Уточняется, что «такие меры приняты в целях дополнительной защиты компании в ответ на необоснованный захват рудника «Кумтор» правительством Кыргызстана» и для того, чтобы «предотвратить дальнейшие попытки правительства Кыргызстана лишить «Кумтор Голд Компани» своих активов или иным образом незаконно распоряжаться рудником «Кумтор».

Компания Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызской Республики для защиты своих прав в соответствии с многолетними инвестиционными соглашениями.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195973/
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