Дело «Кумтора». Дочерние компании Centerra Gold Inc. тоже обратились в суд

«Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте канадской компании Centerra Gold Inc., которая занимается разработкой золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане.

Уточняется, что «такие меры предприняты в целях дополнительной защиты компании в ответ на необоснованный захват рудника «Кумтор» правительством Кыргызстана» и для того, чтобы «предотвратить дальнейшие попытки правительства Кыргызстана лишить «Кумтор Голд Компани» своих активов или иным образом незаконно распоряжаться рудником «Кумтор».

Президент и главный исполнительный директор Centerra Скотт Перри отметил, что компания неоднократно призывала правительство Кыргызстана к обсуждению вопроса, однако оно отказалось от каких-либо контактов с компанией. По его словам, Centerra Gold Inc. все еще готова к конструктивному диалогу. Он отметил, что Centerra Gold Inc. продолжит использовать все доступные юридические и финансовые средства для защиты интересов компании и заинтересованных сторон.

Мы продолжим проводить арбитражные разбирательства, чтобы обеспечить соблюдение соглашений с Кыргызской Республикой, которые дают Centerra, «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» право владеть и управлять «Кумтором». Скотт Перри

Ранее компания Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызской Республики для защиты своих прав в соответствии с многолетними инвестиционными соглашениями.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.