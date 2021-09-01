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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Centerra Gold заявила об угрозе катастрофы на руднике «Кумтор»

Centerra Gold Inc. заявила об угрозе катастрофы на руднике «Кумтор». Об этом сообщает издание Mining.com со ссылкой на заявление канадской компании.

Как отмечается, на дне захваченного правительством Кыргызстана рудника находится не менее 40 метров воды, и ее «аномально» большие объемы стекают по стенкам карьера, что, по словам представителей Centerra, может привести к катастрофическим последствиям.

По данным компании, за три последних месяца эксплуатации рудника карьер затоплен большим количеством воды, чем за более 25 лет работы под ее контролем.

В то время как контролируемая государством компания Kumtor Gold Company (КГК) объявила, что рудник работает в плановом режиме и на полной производственной скорости, Centerra заявила о наличии фотографий, свидетельствующих об обратном. В их числе видео, размещенное 15 августа на странице КГК в Facebook.

Centerra Gold Inc
Фото Centerra Gold Inc. Рудник под управлением Centerra (слева) и сейчас (справа).

«Основываясь на данных изображениях, Centerra считает, что на дне центрального карьера «Кумтор» может быть не менее 40 метров воды, что ставит весь рудник и ее рабочих под угрозу катастрофы, не говоря уже о реальном ущербе для окружающей среды», — отмечается в сообщении компании.

Канадская горнодобывающая компания считает, что необходимы срочные действия для решения критических проблем безопасности и эксплуатации рудника.

«Это существенная проблема, вся ситуация представляет неминуемую опасность на многих уровнях, не только из-за воды в карьере, но и для хвостохранилища из-за таяния ледников, — отметила Линдси Ньюленд Боукер, исполнительный директор World Mine Tailings Failures. — У правительства Кыргызстана нет возможностей и денег, чтобы должным образом оценить или решить данную проблему».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205644/
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