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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дочерние компании Centerra ходатайствуют о наложении штрафа на правительство КР

Дочерние компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор оперейтинг компани» (КОК) 25 августа заявили ходатайство в cуд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка с требованием наложить на правительство Кыргызстана штраф в размере $1 миллиона в день в связи с незаконным захватом рудника «Кумтор». Об этом сообщается на сайте Stretto.

Отмечается, что правительство КР «грубо и постоянно» нарушает постановления cуда и «продолжало и активизировало» свои усилия по лишению КГК и КОК защиты, предоставляемой им в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, действуя во многом таким же образом, как и в отношении незаконного захвата рудника.

Целью ходатайства также является получение постановления, предписывающего правительству Кыргызстана прекратить усилия по закрытию дела.

Компании требуют наложить на правительство КР штраф в $1 миллион в день в связи с незаконным захватом золотодобывающего рудника «Кумтор».

В ходатайстве упоминаются «продолжающиеся и умышленные» нарушения автоматического приостановления любых действий против «дочек» Centerra, в том числе продолжающиеся судебные разбирательства.

Отмечены продление полномочий «так называемого временного управляющего», расторжение всех контрактов КГК и КОК с правительством Кыргызстана и связанными с ним организациями, а также «создание основы для преобразования необоснованных и завышенных экологических и налоговых претензий правительства КР к КГК и КОК в акционерный капитал с целью предоставления правительству Кыргызстана права полного владения и контроля над КГК и КОК». Последнее, по версии адвокатов компаний, возможно в случае введения в КР режима чрезвычайного положения в экономике.

Адвокаты, защищающие интересы КГК и КОК, предоставят свое ходатайство на слушании, которое состоится 15 сентября.

ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор Оперейтинг Компани» (КОК) являются дочерними предприятиями канадской горнодобывающей компании Centerra Gold. Первая занималась ранее производственной деятельностью, вторая — общим экономическим планированием и управлением. После введения на руднике внешнего управления полный контроль перешел компании, которая так же называется «Кумтор Голд Компани», но работает под руководством временного внешнего управляющего Тенгиза Болтурука.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205274/
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