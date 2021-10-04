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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Все переговоры чиновников КР с Centerra Gold засекречены

«Мы не ехали на переговоры с Centerra Gold с белыми флагами», — заявил сегодня журналистам юридический консультант «Кумтор Голд Компани» Дмитрий Долматов.

По его словам, переговоры проходили в Швейцарии в Hotel President Wilson Geneva. Со стороны Кыргызстана присутствовали министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, внешний управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук и генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

На переговорах также присутствовали пять юристов: трое от Arnold & Porter Kaye Scholer и двое от «Кумтор Голд Компани» — Дмитрий Долматов и Аяс Баетов. С канадской стороны в состав делегации вошли пять человек, их данные не разглашаются.

«Все данные по переговорам изначально полностью засекречены. Так делается для того, чтобы избежать в последующем использования любой информации, полученной сторонами на переговорах против интересов другой стороны. Международная практика ведения переговоров предусматривает подписание соглашений о придании режима конфиденциальности, чтобы каждая сторона чувствовала себя комфортно во время переговоров. Нами также было подписано такое соглашение. Это специально оговаривалось со стороны юристов Arnold & Porter Kaye Schole и со стороны Sullivan & Cromwell. Документы были подписаны всеми членами делегации: с нашей стороны, со стороны Centerra Gold», — рассказал Дмитрий Долматов.

При этом он отметил, что переговоры касались только проекта «Кумтор». Вопросы, связанные с деятельностью ОАО «Кыргызалтын», лишение компании статуса надежного поставщика Лондонской биржей драгоценных металлов и разбирательство со StoneX не обсуждались.

«Постоянно президент и исполнительный директор Centerra Gold Скотт Перри выступал со множеством предложений. Он указывал, что канадская сторона готова пойти на переговоры. Именно по желанию Centerra Gold мы согласились на них. Информация о том, кто стал инициатором прошедших 28-30 сентября 2021 года встреч, не разглашается», — сказал юрист.

Он заметил, что стороны не договаривались о том, когда состоится следующий раунд переговоров. «Возможно, да» — так ответил Дмитрий Долматов на вопрос журналистов о том, продолжатся ли переговоры вообще.

Ранее пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев рассказал журналистам, что ранее кыргызской стороне поступило письмо руководителя Centerra Скотта Перри. Он предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником «Кумтор Голд Компани».

«Стороны выслушали взаимные мнения. Кыргызская сторона удовлетворена итогами переговоров и в случае необходимости готова к их продолжению с учетом национальных интересов страны», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что суд по делам о банкротстве Нью-Йорка удовлетворил ходатайство дочерних компаний Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор оперейтинг компани» (КОК) о возврате товаров поставщикам с полным возмещением оплаты.

Известно также, что Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков (Good Delivery List) за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209248/
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