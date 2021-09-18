10:44
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

«Кыргызалтын» временно исключен из списка надежных поставщиков. Решение LBMA

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков (Good Delivery List) за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения. Об этом сообщается в официальном заявлении LBMA.

В июне LBMA заявляла, что изучает действия ОАО «Кыргызалтын» в связи с «вопросами, касающимися поставок, и возможностью мошенничества».

Исключение из списка ограничит доступ «Кыргызалтына» к основному рынку, так как крупные банки, доминирующие в торговле драгоценными металлами, обычно имеют дело только с металлом аффинажных заводов, включенных в список надежных поставщиков LBMA.

Читайте по теме
Дело «Кумтора». В «Кыргызалтыне» ответили на претензии Сenterra Gold и StoneX

«С 17 сентября 2021 года ОАО «Кыргызалтын» временно исключено из списка надежных поставщиков LBMA за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения. С этого дня вся продукция завода больше не будет считаться соответствующей стандарту», — говорится в заявлении LBMA.

Ранее авторитетное американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в мае, когда захватили рудник «Кумтор», государственное аффинажное предприятие сорвало поставку почти половины метрической тонны золота компании StoneX и якобы попыталось перехватить около $29 миллионов, которые продавец должен был оплатить «Кумтору». Это следует из сообщений людей, хорошо знакомых с ситуацией, и документов, представленных суду компаниями «Центерра» и StoneX.

По сообщению StoneX, «Кыргызалтын» направил продавцу счет-фактуру, требуя, чтобы деньги перевели на счет компании Well Fargo — явно ошибочно названной компании Wells Fargo & Co. Это подтверждают показания некоторых людей и один из представленных суду документов.

Компания StoneX инициировала иск аффинажному предприятию на сумму более $1 миллиона в одном из лондонских судов для покрытия издержек, которые, по ее словам, она понесла на торговых операциях в целях хеджирования сделки по торговле золотом. Одновременно с этим ситуацию начала изучать и Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207551/
просмотров: 932
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в ГКНБ
Дело «Кумтора». Руководство «Центерры» объявлено в розыск
О коррупционном сговоре бывшего руководства страны заявляет компания «Кумтор»
Дело «Кумтора». Задержан экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев
Дело «Кумтора». Алмазбек Баатырбеков в больнице, заседание отложено
Суд Нью-Йорка отказал компании «Центерра» в удовлетворении иска о санкциях
Станет традицией. На Иссык-Куле прошел тимбилдинг для работников «Кумтора»
«Кумтор» обвиняет «Центерру» в нарушении прав работников компании
Кыргызстан предпринимает ответные шаги на действия «Центерры» и подает в суд
С бишкекчан собирают подписи в поддержку решения суда по «Кумтору»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане новые тарифы на&nbsp;свет планируют ввести в&nbsp;начале октября В Кыргызстане новые тарифы на свет планируют ввести в начале октября
Новый Налоговый кодекс. За&nbsp;что власти так душат кыргызстанцев Новый Налоговый кодекс. За что власти так душат кыргызстанцев
О&nbsp;коррупционном сговоре бывшего руководства страны заявляет компания &laquo;Кумтор&raquo; О коррупционном сговоре бывшего руководства страны заявляет компания «Кумтор»
При аудите &laquo;Бишкекского машиностроительного завода&raquo; выявили недостачу станков При аудите «Бишкекского машиностроительного завода» выявили недостачу станков
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
18 сентября, суббота
10:44
Великобритания обозначила Кыргызстан в качестве безопасной по COVID-19 страны Великобритания обозначила Кыргызстан в качестве безопас...
10:23
Временно закрываются КПП на границе с Китаем
10:14
В Кемине водитель «Матиза» сбил мужчину и скрылся с места происшествия
10:10
Дело «Кумтора». Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в ГКНБ
10:00
Тарифы на проезд. Как в БГК пытаются всем угодить