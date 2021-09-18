«Кыргызалтын» временно исключен из списка надежных поставщиков. Решение LBMA

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков (Good Delivery List) за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения. Об этом сообщается в официальном заявлении LBMA.

В июне LBMA заявляла, что изучает действия ОАО «Кыргызалтын» в связи с «вопросами, касающимися поставок, и возможностью мошенничества».

Исключение из списка ограничит доступ «Кыргызалтына» к основному рынку, так как крупные банки, доминирующие в торговле драгоценными металлами, обычно имеют дело только с металлом аффинажных заводов, включенных в список надежных поставщиков LBMA.

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«С 17 сентября 2021 года ОАО «Кыргызалтын» временно исключено из списка надежных поставщиков LBMA за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения. С этого дня вся продукция завода больше не будет считаться соответствующей стандарту», — говорится в заявлении LBMA.

Ранее авторитетное американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в мае, когда захватили рудник «Кумтор», государственное аффинажное предприятие сорвало поставку почти половины метрической тонны золота компании StoneX и якобы попыталось перехватить около $29 миллионов, которые продавец должен был оплатить «Кумтору». Это следует из сообщений людей, хорошо знакомых с ситуацией, и документов, представленных суду компаниями «Центерра» и StoneX.

По сообщению StoneX, «Кыргызалтын» направил продавцу счет-фактуру, требуя, чтобы деньги перевели на счет компании Well Fargo — явно ошибочно названной компании Wells Fargo & Co. Это подтверждают показания некоторых людей и один из представленных суду документов.

Компания StoneX инициировала иск аффинажному предприятию на сумму более $1 миллиона в одном из лондонских судов для покрытия издержек, которые, по ее словам, она понесла на торговых операциях в целях хеджирования сделки по торговле золотом. Одновременно с этим ситуацию начала изучать и Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов.