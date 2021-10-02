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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Ситуация с «Кумтором». Переговоры с чиновниками в Женеве инициировал Скотт Перри

В Женеве (Швейцария) завершился первый раунд переговоров по вопросу «Кумтора». Информацию о встрече чиновников Кыргызстана с представителями канадской компании Centerra Gold Inc. подтвердил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По его словам, ранее кыргызской стороне поступило письмо руководителя Centerra Скотта Перри. Он предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником «Кумтор Голд Компани».

Эрбол Султанбаев проинформировал о том, что по поручению Садыра Жапарова на переговоры направилась делегация в составе заместителя председателя кабинета министров — министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генерального прокурора Курманкула Зулушева, внешнего управляющего компании «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука и специалистов в области права.

«Стороны выслушали взаимные мнения. Кыргызская сторона удовлетворена итогами переговоров и в случае необходимости готова к их продолжению с учетом национальных интересов страны», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что суд по делам о банкротстве Нью-Йорка удовлетворил ходатайство дочерних компаний Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор оперейтинг компани» (КОК) о возврате товаров поставщикам с полным возмещением оплаты. 

Известно также, что Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков (Good Delivery List) за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209080/
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