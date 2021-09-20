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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Ситуация с «Кумтором». Суд США удовлетворил одно из ходатайств Centerra

Суд по делам о банкротстве Нью-Йорка удовлетворил ходатайство дочерних компаний Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» (КГК) и «Кумтор оперейтинг компани» (КОК) о возврате товаров поставщикам с полным возмещением оплаты. Об этом сообщается на сайте Stretto.

Как отмечается, поставки материалов, включающих запчасти для больших самосвалов Caterpillar, были заказаны дочерней компанией Centerra еще до незаконного захвата рудника властями Кыргызстана.

Даниэль Дежарден, директор КГК и главный операционный директор Centerra, заявил суду, что во время экспроприации рудника «Кумтор» в мае 2021 года некоторые уже товары были доставлены или находились в пути на склады. В связи с незаконным захватом рудника складские работники и экспедиторы отказались доставить данные товары лицам, которые действовали якобы от имени КГК и КОК в Кыргызской Республике.

Как отметил главный операционный директор Centerra, по прошествии более трех месяцев с момента захвата рудника возвращение «Кумтора» под контроль Centerra Gold Inc. уже не кажется неизбежным.

Судья Лиза Бекерман удовлетворила просьбу юристов дочерних компаний Centerra о возврате товаров их поставщикам с полным возмещением оплаты, поскольку КГК больше не контролирует рудник и не получает выручку от продажи золота.

Ранее стало известно, что Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков (Good Delivery List) за несоблюдение требований Программы ответственного снабжения.

В июне LBMA заявляла, что изучает действия ОАО «Кыргызалтын» в связи с «вопросами, касающимися поставок, и возможностью мошенничества».

Исключение из списка ограничит доступ «Кыргызалтына» к основному рынку, так как крупные банки, доминирующие в торговле драгоценными металлами, обычно имеют дело только с металлом аффинажных заводов, включенных в список надежных поставщиков LBMA.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207638/
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