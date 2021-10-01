11:13
USD 84.80
EUR 98.40
RUB 1.17
Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». В Женеве прошли переговоры чиновников Кыргызстана и Centerra

Накануне в Женеве (Швейцария) состоялся первый раунд переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Ink. , которые организованы в связи с начавшимися судебными разбирательствами сторон по проекту «Кумтор». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Известно, что кыргызскую делегацию возглавляет министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. Кроме того, в нее вошли председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, внешний управляющий Кумтором Тенгиз Болтурук и генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Канадскую делегацию возглавляет президент и исполнительный директор Centerra Gold Скотт Перри.

По информации, требующей подтверждения, переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны.

Эксперт, знающий ситуацию, рассказал, что стороны высказали друг другу все претензии. По его данным, переговоры кыргызская делегация оценивает как успешные. О деталях обсуждения скандального вопроса пока ничего не известно.

Известно лишь, что обсуждение вопросов сотрудничества с канадской компанией продолжится в ближайшее время. Эксперт предполагает, что стороны также рассмотрят возможность создания совместного предприятия по разработке месторождения Кумтор.

Отметим, что сами чиновники кабинета министров КР ничего не сообщают о своей поездке. О деятельности Акылбека Жапарова ничего не известно с 24 сентября. Он пока недоступен для комментариев.

В пресс-службе «Кумтор Голд Компании» 24.kg заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть визит внешнего управляющего Тенгиза Болтурука в Швейцарию.

О визите Камчыбека Ташиева в Швейцарию ранее сообщил его сторонник Откурбек Рахманов. В пресс-центре ГКНБ оставили вопрос поездки главы ведомства в Швейцарию без комментариев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208932/
просмотров: 1353
Версия для печати
Материалы по теме
$1,58 миллиона оплатили иностранным юристам по разбирательству вокруг «Кумтора»
Дело «Кумтора». Почему обвинения несостоятельны на примере Темира Сариева
Толкунбек Абдыгулов о гиперинфляции и золоте «Кумтора»
Ташиева, Жапарова и Болтурука ждут в парламенте. Для отчета по «Кумтору»
Ситуация с «Кумтором». У депутатов парламента есть вопросы к Тенгизу Болтуруку
Тайны «Кумтора». Почему от нас скрывают, как работает стратегический объект
«Кыргызалтыну», возможно, придется заплатить $1 миллион StoneX
Centerra ходатайствует о принятии обеспечительных мер против правительства КР
Пресс-служба «Кумтора»: Рудник работает в стабильном, плановом режиме
Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Популярные новости
МДС надеется, что Садыр Жапаров не&nbsp;примет отставку главы Национального банка МДС надеется, что Садыр Жапаров не примет отставку главы Национального банка
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Почему обвинения несостоятельны на&nbsp;примере Темира Сариева Дело «Кумтора». Почему обвинения несостоятельны на примере Темира Сариева
Индия заинтересовалась продукцией завода &laquo;Дастан&raquo; Индия заинтересовалась продукцией завода «Дастан»
Нацбанк впервые за&nbsp;пять месяцев провел интервенцию Нацбанк впервые за пять месяцев провел интервенцию
Бизнес
Цена, качество и&nbsp;доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд &#8470;&nbsp;1! Цена, качество и доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд № 1!
&laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo;: быстрые переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан «О!Деньги» и «Сбербанк Онлайн»: быстрые переводы из России в Кыргызстан
IT-парки четырех стран подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве IT-парки четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
1 октября, пятница
11:02
COVID-19 в мире. Заразились более 233,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 233,7 миллиона, умерл...
10:55
Прослушка. Это преступное вмешательство в личную жизнь — Клара Сооронкулова
10:45
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 октября
10:38
«Безопасный город» — 2. Завершен капитальный ремонт Центра мониторинга
10:32
Взятка в $10 тысяч. Бывшего замминистра транспорта приговорили к штрафу