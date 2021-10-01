Дело «Кумтора». В Женеве прошли переговоры чиновников Кыргызстана и Centerra

Накануне в Женеве (Швейцария) состоялся первый раунд переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Ink. , которые организованы в связи с начавшимися судебными разбирательствами сторон по проекту «Кумтор». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Известно, что кыргызскую делегацию возглавляет министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. Кроме того, в нее вошли председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, внешний управляющий Кумтором Тенгиз Болтурук и генеральный прокурор Курманкул Зулушев. Канадскую делегацию возглавляет президент и исполнительный директор Centerra Gold Скотт Перри.

По информации, требующей подтверждения, переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны.

Эксперт, знающий ситуацию, рассказал, что стороны высказали друг другу все претензии. По его данным, переговоры кыргызская делегация оценивает как успешные. О деталях обсуждения скандального вопроса пока ничего не известно.

Известно лишь, что обсуждение вопросов сотрудничества с канадской компанией продолжится в ближайшее время. Эксперт предполагает, что стороны также рассмотрят возможность создания совместного предприятия по разработке месторождения Кумтор.

Отметим, что сами чиновники кабинета министров КР ничего не сообщают о своей поездке. О деятельности Акылбека Жапарова ничего не известно с 24 сентября. Он пока недоступен для комментариев.

В пресс-службе «Кумтор Голд Компании» 24.kg заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть визит внешнего управляющего Тенгиза Болтурука в Швейцарию.

О визите Камчыбека Ташиева в Швейцарию ранее сообщил его сторонник Откурбек Рахманов. В пресс-центре ГКНБ оставили вопрос поездки главы ведомства в Швейцарию без комментариев.