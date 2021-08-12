АДС: Вызывают озабоченность негативные последствия закона о ЧС в экономике

«У нас вызывает озабоченность, не даст ли негативные последствия закон в работе», — заявил журналистам эксперт Антикоррупционного делового совета при президенте Айдарбек Мамбеткадыров.

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По его словам, представители АДС неоднократно об этом говорили и по-прежнему придерживаются этого мнения. Эксперт отметил, что закон действительно необходим. Это показали сложности во время пандемии коронавируса в 2020 году.

«Он нужен, но не с теми формулировками, с которыми сейчас принят. АДС направил письмо в администрацию главы государства с просьбой отправить его на доработку с учетом мнения бизнеса. Сейчас непонятно, когда его будут применять, сколько раз в году. Такие вопросы надо снять. Жогорку Кенеш вернется в сентябре. Можно до этого провести корректировку и принять документ по всем нормам законодательства. Да, много бюрократических моментов. Но лучше их сейчас пройти, чем потом разбираться с последствиями», — уверен Айдарбек Мамбеткадыров.

Законопроект о режиме ЧС в экономике принят парламентом в трех чтениях. Но и после его изменяют. Так, после критики экспертов, бизнеса и депутатов Министерство экономики и финансов убрало самые скандальные нормы. Но у бизнеса все равно есть вопросы к документу и необходимости его принятия.