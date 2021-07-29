Парламент принял закон о введении режима ЧС в экономике

Жогорку Кенеш принял законопроект о введении чрезвычайной ситуации в экономике на полгода.
Инициатором проекта выступает министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.
Согласно инициативе, режим ЧС в экономике вносится без согласия парламента в следующих случаях:
- если в отчетный период по сравнению с прошлым годом цены выросли на 3,5 процента;
- если размер внешнего долга вырос на 10 процентов;
- если за последние три месяца экономические составляющие ВВП сократились на 10 процентов;
- если за три месяца отмечается значительное сокращение объемов внешней торговли;
- если за последние три месяца сбор налогов сократился на 10 процентов;
- если за последний квартал отмечаются ухудшение инвестиционной ситуации и отток капитала на 20 процентов.