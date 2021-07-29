Парламент принял закон о введении режима ЧС в экономике

Жогорку Кенеш принял законопроект о введении чрезвычайной ситуации в экономике на полгода.

Инициатором проекта выступает министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

Согласно инициативе, режим ЧС в экономике вносится без согласия парламента в следующих случаях: