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Экономика

Режим ЧС в экономике. Из закона убрали самые спорные нормы

Из законопроекта о введении режима ЧС в экономике после обсуждения с кабинетом министров исключены некоторые поправки. Об этом сегодня на встрече с бизнесом сообщил заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев.

По его словам, законопроект разработан для оперативного реагирования государства на негативную ситуацию в экономике. Его создали из-за кризиса в некоторых отраслях.

«Жогорку Кенеш уже принял этот законопроект. В ходе обсуждения с кабинетом министров и ЖК из первоначальной редакции были исключены некоторые поправки: изменение в Кодекс о нарушениях, законы о недрах, о приватизации госсобственности. Кроме того, были доработаны изменения в закон о госзакупках, торговле, лицензионно-разрешительной системе и Налоговый кодекс», — рассказал Данияр Иманалиев.

Прокомментировал он и скандальную норму, которая позволяет кабмину изменять ставки налогов.

«Кабмин получает право изменить налоговый режим налогоплательщика только в рамках действующего Налогового кодекса. Изменения, которые вызывали острые опасения бизнеса, исключены. Государство будет обеспечивать все условия. К примеру, уже обнулены ставки НДС на импорт масла, муки, СИЗ, лекарств. Этот инструмент будет и далее применяться», — заверил замминистра экономики.

В законопроекте останутся нормы, направленные на борьбу с теневой экономикой. Но чиновники заверяют, что методы выведения бизнеса из тени будут предлагаться самими предпринимателями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203789/
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