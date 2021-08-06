Закон о режиме ЧС в экономике продолжают редактировать после одобрения депутатов

Депутат Дастан Бекешев сообщил, что инициатор закона о введении режима ЧС в экономике — Министерство экономики и финансов — продолжает его редактировать и дополнять уже после того, как закон одобрили нардепы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, это неправильно и в какой-то степени даже незаконно. Дастан Бекешев добавил, что одно из изменений предписывает участковым исполнять роль финансовых полицейских, когда идет налоговая проверка.

Участковые призваны будут следить, чтобы налоговикам не чинили препятствий.

Согласно инициативе кабмина, режим ЧС в экономике вносится без согласия парламента в следующих случаях:

если в отчетный период по сравнению с прошлым годом цены выросли на 3,5 процента;

если размер внешнего долга вырос на 10 процентов;

если за последние три месяца экономические составляющие ВВП сократились на 10 процентов;

если за три месяца отмечается значительное сокращение объемов внешней торговли;

если за последние три месяца сбор налогов сократился на 10 процентов;

если за последний квартал отмечаются ухудшение инвестиционной ситуации и отток капитала на 20 процентов.

Жогорку Кенеш принял этот законопроект 29 июля.