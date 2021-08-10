71 бизнес-ассоциация просит президента наложить вето на закон о ЧС в экономике

Представители 71 бизнес-ассоциации обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой наложить вето на закон о чрезвычайной ситуации в экономике. Обращение опубликовано на странице Национального альянса бизнес-ассоциаций в сети Facebook.

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Руководитель секретариата НАБА Искендер Шаршеев отмечает, что принятие законопроекта прошло без проведения общественного обсуждения с учетом мнения бизнес-сообщества и представляющих его бизнес-ассоциаций. Не было проведено анализа регулятивного воздействия (АРВ) согласно регламенту ЖК, а также закон заложил многие нормы, которые увеличивают дискреционную власть кабинета министров. Это создает коррупционные риски концентрации большой власти в ведомствах.

«Законопроект позволяет в короткие сроки менять налоговые режимы, вводить новые государственные платежи и пошлины, изменять правила налогового и таможенного администрирования. В случае негативного сценария использования данных полномочий кабинетом министров могут произойти ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности в стране, бегство капитала, уход предпринимателей в тень по причине тяжелой ситуации, созданной вторым годом глобальной пандемии, а также в целом каскадное усугубление экономического кризиса, наличие которого подразумевает или предопределяет, а может быть, и провоцирует рассматриваемый законопроект», — обращаются предприниматели.

Законопроект узаконивает рейдерский захват через искусственное банкротство предприятий путем изменения кредитных условий и внедрения новых правил управления со стороны кабмина. Бизнес-ассоциации

Кроме того, предприниматели уверены, что законопроект покушается на сам институт частной собственности. А ведь это является основой общественно-правовых отношений. Введение в силу законопроекта позволит правительству через механизмы быстрого изменения правил налогового администрирования практически производить экспроприацию и отчуждение имущества любого налогоплательщика.

Бизнес-сообщество считает документ общественно опасным, вредным для экономики, внушающим недоверие со стороны микро-, малого и среднего бизнеса, подрывным для национального согласия и общественно-политической стабильности.

«Национальный альянс бизнес-ассоциаций, представляющий интересы более 71 бизнес-ассоциации в различных секторах экономики, объединяющий организации, создающие более 500 тысяч рабочих мест в Кыргызстане, просит наложить вето на законопроект о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике или отправить его на доработку с обязательным общественным обсуждением с привлечением бизнес-ассоциаций в согласительную комиссию», — заключили представители бизнеса.