Режим ЧС в экономике. Печальный мировой опыт

Власти Кыргызстана хотят ввести в республике режим чрезвычайной ситуации в экономике. Ссылаются, в том числе, на практику других стран. Эксперты института бизнес-омбудсмена и редакция 24.kg изучили мировой опыт.

Спойлер: положительного примера не нашли.

Ни одна из стран, где применяли такой режим, желаемого эффекта не получила. Наоборот, экономический кризис только усилился.

Горящие шины и протесты в Ливане

Осенью 2019 года в Ливане прошли демонстрации против политической элиты. Они были вызваны стагнацией экономики и финансовым кризисом. В сентябре 2019 года политические лидеры Ливана объявили о чрезвычайном экономическом положении в стране. Это стало итогом встречи, направленной на поиск выхода из кризиса. Но были опасения, что власти введут больше налогов.

«Официальных подробностей об ожидаемых мерах не обнародовали, но экономисты, участвовавшие в подготовительных переговорах, заявили, что они включали повышение налогов на бензин и добавленную стоимость с 11 до 15 процентов, предметы роскоши, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов», — писало тогда Associated press.

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Бейруте против инициативы правительства. Это были крупнейшие протесты за последние годы. Но власти продолжили изменения. Они собирались взимать плату в размере 20 центов в день за звонки в приложениях, включая WhatsApp и FaceTime.

Протестующие перекрыли дороги горящими шинами.

Эти кадры тогда транслировали на весь мир. Протесты продолжились по всей стране, и в итоге властям пришлось отказаться от сбора за звонки в WhatsApp.

Прошло два года. Сейчас Ливан по-прежнему переживает тяжелую экономическую депрессию. Согласно экономическому мониторингу от Всемирного банка (LEM) от июня 2021 года, экономический и финансовый кризис в этой стране, вероятно, войдет в топ-10, а возможно, и в топ-3 самых серьезных кризисов в мире с середины XIX века.

ЧС в Судане и отсутствие эффекта

В сентябре 2020 года Судан объявил о введении чрезвычайного экономического положения. Это сделали после того, как его национальная валюта резко упала. Власти страны создали специальные суды для преследования тех, кто занимается «систематическим вандализмом» в экономике.

Переходное правительство ввело уголовную ответственность за покупку, продажу, хранение или контрабанду необработанного золота или драгоценных минералов.

По словам официальных лиц, силы безопасности усилили пограничный контроль, чтобы пресечь контрабанду товаров. Министр юстиции Насреддин Абдель Бари заявил, что правительство ужесточило наказание за контрабанду с одного месяца до 10 лет тюремного заключения.

По данным на май 2021 года, Судан переживает ускоряющийся экономический спад на фоне продолжающегося снижения обменного курса суданского фунта, роста инфляции и значительного повышения цен на товары первой необходимости.

Суданские эксперты предупредили, что кризис в стране продолжится из-за потери покупательной способности, неконтролируемых цен на сырьевые товары и обвала местной валюты.

Четыре года ЧС в Венесуэле

Статья 338 Конституции Венесуэлы гласит, что чрезвычайное экономическое положение может быть объявлено, когда возникают обстоятельства, которые могут серьезно повлиять на экономическую жизнь страны. Продолжительность чрезвычайного положения составляет 60 дней с возможностью продления.

В январе 2016 года правительство Венесуэлы опубликовало указ об объявлении чрезвычайного экономического положения.

Предусматривалось, что вооруженные силы и местные комитеты имеют полномочия распределять и продавать продовольствие. Властям разрешили сократить рабочую неделю в частном секторе, как они это сделали в государственном секторе, для экономии электроэнергии. Новые меры позволяли правительству взять под контроль основные товары или услуги, что, по мнению аналитиков, открыло путь к экспроприации компаний.

По данным на май 2020 года, Венесуэла все еще в исключительном положении. Там по-прежнему действовали ограничения, которые, по свидетельству экспертов, лишь усложняли ситуацию.

Как действуют в Индии

Конституция Индии наделила президента страны полномочиями вводить чрезвычайное положение в определенных ситуациях. Им посвящена отдельная глава Основного закона страны. Статья 360 главы XVIII Конституции Индии содержит положения, касающиеся чрезвычайной финансовой ситуации.

Она обеспечивает защиту правительства от финансовой угрозы. Следовательно, всякий раз, когда правительство ожидает какого-либо финансового риска для индийской экономики, может возникнуть чрезвычайная финансовая ситуация.

Но в истории Индии никогда не вводилась чрезвычайная финансовая ситуация.

В Индии правительство может прибегнуть к чрезвычайной финансовой ситуации при увеличении бюджетного дефицита, сокращении ВВП, снижении кредитных рейтингов страны, стоимости рупии или сомнениях в финансовой стабильности страны. При этом Конституция Индии не предусматривает какой-либо конкретной ситуации, в которой может быть вызвана чрезвычайная финансовая ситуация.

Порядок принятия чрезвычайного финансового положения может быть оспорен в Верховном суде, который решит, было ли уместно ссылаться на чрезвычайную финансовую ситуацию, и вынесет соответствующее постановление.

«Анализ международного опыта по установлению чрезвычайных экономических положений не показал положительных примеров, когда внедрение подобных правовых механизмов явно способствовало бы экономическому восстановлению государств. Подобные механизмы применяют, но они не дают эффекта», — заключили в институте бизнес-омбудсмена.