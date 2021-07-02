Ситуация на границе. Пострадавшим предоставят льготы по налогам

В Кыргызстане предлагают принять специальные меры государственной поддержки налогоплательщиков, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года. Проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и финансов.

Предлагается утвердить налоговые льготы пострадавшим по всем видам налогов. Власти также хотят предоставить отсрочку или рассрочку по сумме налоговой задолженности и по суммам задолженности по страховым взносам. А за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов на сумму недоимки не будет начисляться пени.

«Предусматривается предоставление права индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам представлять налоговую отчетность, за исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров с территорий государств — членов Евразийского экономического союза, и отчетность по средствам государственного социального страхования без письменного заявления», — говорится в справке-обосновании к документу.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.