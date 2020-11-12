Захват «Кыргызалтына». Как митингующие власть в госкомпании меняли

Больше месяца против руководства ОАО «Кыргызалтын» неизвестные собирали митинги. В итоге глава Алмаз Алимбеков ушел в отставку, а его место готовится занять экс-помощник депутата.

24.kg представляет хронологию конфликта и выясняет, кому на самом деле так понадобилось кресло и почему.

Прийти к власти любой ценой

Впервые неизвестные пытались попасть в «Кыргызалтын» еще 6 октября 2020 года. На волне смены власти и самоназначений группа людей решила провозгласить своего председателя правления. Правда, сотрудники ОАО подобные идеи не поддержали и с дружинниками выгнали самозванцев.

На этом проблемы не закончились, и через пару недель эти люди вернулись.

На прошлой неделе группа из 20-25 человек вновь собралась у здания госкомпании и потребовала отставки Алмаза Алимбекова. Собравшиеся уверяли, что представляют большинство сотрудников компании. На самом деле эти люди назвались жителями Казармана и потребовали выгнать инвестора с Макмала.

«Коллектив общества просит не политизировать вопрос должности председателя правления ОАО «Кыргызалтын», а дать спокойно работать. Еще раз хотим отметить, что коллектив ОАО «Кыргызалтын» против подобных самоназначений. Все назначения должны быть в рамках закона», — заявили тогда в пресс-службе предприятия.

Накануне недовольные вновь вышли на митинг. Теперь представились жителями сел Эмгечил, Казарман, Кемин и Чаткал. Требования прежние. Правда, почти сразу после акции протеста люди пришли к руководству «Кыргызалтына» с извинениями и заявлениями, что погорячились и их ввели в заблуждение.

Кому понадобилось кресло?

Из собственных источников 24.kg стало известно, что одним из тех, кто стоит за митингами и попыткой сменить руководство, является некий Алмаз Туманов. Он приходил в компанию еще в начале октября, говорил, что его назначили председателем правления новые власти.

Документов о назначении он тогда не представил, но и от притязаний на кресло не отказался.

Алмаз Туманов окончил Кыргызский государственный институт строительства, транспорта и архитектуры по специальности «Международные экономические отношения».

В открытых источниках информации об этом человеке практически нет. В базе данных Министерства юстиции он числится учредителем и руководителем ОсОО «Магнат М-М». Компания зарегистрирована в Аламединском районе Чуйской области и занимается добычей каменного угля. Правда, данных о выплаченных за 2019-2020 годы налогах нет.

Пожалуй, это ОсОО — единственное, что может свидетельствовать хоть о какой-то причастности Алмаза Туманова в горнорудной отрасли. Из резюме следует, что с 2015-го он занимается привлечением инвестиций. Однако сведений о реализованных проектах в открытых источниках нет.

До этого он работал на таможне «Манас», директором ООО «Аида и Ко» (ресторан «Черчилль» и развлекательный центр «Колизей») и завскладом ОсОО «Вита-Агро-Сервис».

Плохой инвестор или личные обиды

Единственный крупный проект, с которым связано имя Алмаза Туманова, — перезапуск месторождения Макмал. Напомним, что 27 марта 2019 года «Кыргызалтын» и ОсОО «Мансон Групп» заключили соглашение о совместной деятельности. Компании вошли в состав совместного ОсОО «Макмал Голд Компани». В договоре определено, что его высшим органом управления является общее собрание участников. К его компетенции относится одобрение сделок на сумму свыше 30 процентов от балансовой стоимости активов совместного общества.

Двух членов совета директоров назначает ОсОО «Мансон Групп», одного — ОАО «Кыргызалтын».

Директоров назначают участники общества по представлению китайского инвестора, а замов — кыргызской стороны. Решением «Мансон Групп» 2 мая прошлого года директором назначили Алмаза Туманова, а председателем совета директоров — Сю Лина (инвестор, учредитель ОсОО «Мансон Групп»).

Позже инвестор отозвал кандидатуру Алмаза Туманова с должности директора.

Он стал председателем совета директоров, а Сю Лин — директором. Но 24 января 2020-го «Мансон Групп» отозвала Алмаза Туманова и с должности главы СД. Решение принимал инвестор, потому что по договору эти должности — его номенклатура.

Митингующие добились своего: председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков решил уйти в отставку. Вместо него хотят назначить 33-летнего Эльмырзу Укубаева.

Но теперь открытым остается вопрос как привлечения инвестиций, так и будущего «Кыргызалтына». Смогут ли новые кадры удержать компанию на плаву и не дать ей вернуться в 2015 год, когда она стояла на пороге банкротства?