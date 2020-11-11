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Общество

Еще один митинг в Бишкеке. Требуют увольнения председателя «Кыргызалтына»

Фото 24.kg. В Бишкеке требуют увольнения председателя «Кыргызалтына»

Возле Дома правительства проходит еще один митинг. На акцию протеста вышли жители сел Эмгечил, Казарман, Кемин и Чаткал.

Они требуют, чтобы исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял их. Митингующие считают, что председатель правления «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков не достоин занимать свою должность.

«В течение пяти лет с его стороны было немало нарушений, у нас есть видеофакты кражи золота. Местные жители недовольны тем, что им обещали построить мясокомбинат, гостиничный комплекс и установить специальные ящики для разведения пчел после того, как китайцы начнут работы на месторождении Солтон-Сары, но ничего из этого никто не выполнил. Ранее Алмаз Алимбеков объявил банкротство на месторождении, но почему тогда, как пришли китайцы, работа началась? Сейчас там получают до 30 килограммов золота в месяц», — говорят митингующие.

Утром в Бишкеке сегодня митинговали работники ГП «Кыргыз почтасы» и энергетики компании «Северэлектро».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172535/
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