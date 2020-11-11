16:55
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество

Митингующие извинились за акцию против «Кыргызалтына»: директор работает хорошо

Все обвинения митингующих в адрес руководства ОАО «Кыргызалтын» — ложь и очередная грязь. Об этом 24.kg сообщили в компании.

Читайте по теме
Еще один митинг в Бишкеке. Требуют увольнения председателя «Кыргызалтына»

Отмечается, что за протестующими стоят люди, которые хотят занять руководящие должности в «Кыргызалтыне».

«Но им надо помнить, что мы живем в правовом государстве и все должно быть в рамках закона, а не по принципу «хочу и все». Если бы Алмаз Алимбеков не работал, то с 2016 года компания давно бы закрылась. Сейчас у «Кыргызалтына» хорошие показатели, работают месторождения совместно с инвесторами», — проинформировали редакцию.

Ранее несколько митингующих пришли в компанию и попросили прощения за проведение митинга против ее руководства. По их словам, они убедились, что благодаря руководителям ОАО компания все-таки оказывает поддержку жителям сел, где расположено месторождение Солтон-Сары.

Напомним, что сегодня к Дому правительства выходили жители сел Эмгечил, Казарман, Кемин и Чаткал. Они заявляли, что председатель правления «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков не достоин занимать свою должность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172602/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
С митингующими арендаторами ТЦ «Караван» встретилась Эльвира Сурабалдиева
Митинг сотрудников «Кыргыз почтасы». Гендиректор пообещал провести люстрацию
К объявившим голодовку женщинам вышли представители аппарата президента
Четвертый митинг в Бишкеке. К зданию Минздрава вышли нуждающиеся в гемодиализе
Третий митинг в Бишкеке. На акцию протеста снова вышли арендаторы «Каравана»
Еще один митинг в Бишкеке. Требуют увольнения председателя «Кыргызалтына»
В Бишкеке вновь митингуют сотрудники ОАО «Северэлектро»
В Бишкеке митингуют работники «Кыргыз почтасы». Требуют повысить зарплату
Митинг против изменения Конституции проходит в Бишкеке
Годовщина Октябрьской революции. В Бишкеке прошел митинг
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
11 ноября, среда
16:42
Митингующие извинились за акцию против «Кыргызалтына»: директор работает хорошо Митингующие извинились за акцию против «Кыргызалтына»:...
16:40
Кыргызстан начал подготовку к IV Всемирным играм кочевников в Турции
16:37
Расследование убийства в Мордовии кыргызстанца взято на контроль посольством
16:35
Государство погасит долги 671 заемщика на 1,2 миллиарда сомов
16:33
Освобождение Батукаева. Суд допросит Алмазбека Атамбаева в онлайн-режиме