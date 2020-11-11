Митингующие извинились за акцию против «Кыргызалтына»: директор работает хорошо

Все обвинения митингующих в адрес руководства ОАО «Кыргызалтын» — ложь и очередная грязь. Об этом 24.kg сообщили в компании.

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Отмечается, что за протестующими стоят люди, которые хотят занять руководящие должности в «Кыргызалтыне».

«Но им надо помнить, что мы живем в правовом государстве и все должно быть в рамках закона, а не по принципу «хочу и все». Если бы Алмаз Алимбеков не работал, то с 2016 года компания давно бы закрылась. Сейчас у «Кыргызалтына» хорошие показатели, работают месторождения совместно с инвесторами», — проинформировали редакцию.

Ранее несколько митингующих пришли в компанию и попросили прощения за проведение митинга против ее руководства. По их словам, они убедились, что благодаря руководителям ОАО компания все-таки оказывает поддержку жителям сел, где расположено месторождение Солтон-Сары.

Напомним, что сегодня к Дому правительства выходили жители сел Эмгечил, Казарман, Кемин и Чаткал. Они заявляли, что председатель правления «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков не достоин занимать свою должность.