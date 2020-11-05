Группа неизвестных вновь пытается захватить ОАО «Кыргызалтын»

Cегодня около центрального офиса ОАО «Кыргызалтын» вновь собралась группа неизвестных в составе 20-25 человек с требованием отставки председателя правления Алмаза Алимбекова. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

По ее данным, протестующих пригласили на встречу с председателем правления. У собравшихся только одно требование — увольнение Алмаза Алимбекова.

«Эти люди утверждали, что Алмаз Алимбеков ничего не сделал. Коллектив общества не согласился. За все время его работы проделана колоссальная работа, все месторождения, которые были на стадии банкротства, заработали. Это месторождения Терек-Сай и Макмал. Работой обеспечили более 1 тысячи человек. Ежегодно поступают налоги как в местные, так и в республиканский бюджеты. По итогам 2019 года ОАО «Кыргызалтын» выплатило в бюджет страны 750 миллионов сомов. За девять месяцев чистая прибыль компании составила 921,8 миллиона сомов», — отметила пресс-секретарь компании Толкун Камчыбекова.

Но собравшиеся все равно требовали отставки Алмаза Алимбекова.

В случае невыполнения их требований угрожали, что сделают это сами.

Кроме того, они требовали прогнать инвесторов с Макмала («Мансон Групп»). Но в этом случае без работы останутся более 500 местных жителей — работников из числа местного населения. В случае неисполнения их требования — грозились сжечь имущество инвестора.

«Учитывая экономическую ситуацию в стране, нехватку денег в бюджете и курс руководства страны по защите инвесторов, нас огорчают и беспокоят. Это делают заинтересованные лица, которые преследуют личные корыстные цели, а именно — незаконно занять должности и превратить «Кыргызалтын» в убыточное предприятие. Такие факты крайне негативно сказываются на инвестиционном климате. Из-за нестабильной ситуации в стране многие месторождения закрыты и не могут начать работу. Если уйдут инвесторы и закроют все горнорудные предприятия, где будут работать те люди, которые сейчас трудятся там?» — подчеркнула Толкун Камчыбекова.

Она опровергла слова пришедших в компанию людей, что весь коллектив против действующего председателя правления.

«Коллектив общества просит не политизировать вопрос о должности председателя правления ОАО «Кыргызалтын», а дать спокойно работать. Здесь производство, и каждый день надо работать. Еще раз хотим отметить, что коллектив ОАО «Кыргызалтын» выступает против подобных самоназначений. Все назначения должны быть в рамках закона», — заключили в пресс-службе.