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Общество

Председатель правления ОАО «Кыргызалтын» подал в отставку

Председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков принял решение уйти в отставку. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Сам он и пресс-служба компании пока недоступны для комментариев.

Напомним, что целый месяц в ОАО «Кыргызалтын» пытались сменить директора, устраивая митинги. По мнению протестующих, Алмаз Алимбеков не справлялся с работой. Однако на его защиту встал коллектив, который считает, что только после его прихода госкомпания начала работать и смогла привлечь инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172727/
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