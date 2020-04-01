За сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 1 сом

За последние сутки доллар в Кыргызстане подорожал еще на 1 сом и достиг отметки в 83 сома.

Сегодня американскую валюту покупают по 81,7-82,3, а продают — по 82,8-83 сома. Таким образом, за последние две недели она выросла в цене на 5 сомов.

Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 82,2 сома (рост за сутки — на 1,72 процента).

Российский рубль при этом тоже немного подрос — на 10 тыйынов. Его покупают по 1,01 — 1,035 сома, а продают по 1,08-1,1 сома. Официальный курс составляет 1,0437 сома (рост — на 3,19 процента).

Напомним, вечером 19 марта курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Но на следующий день курс опустился до 78 сомов и держался на этой отметке до 24 марта. Затем он снова начал расти.