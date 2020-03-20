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Экономика

После резкого взлета курс доллара в Кыргызстане продолжает снижаться

Во второй половине дня курс доллара в Кыргызстане снизился еще на 2-2,3 сома.

Сейчас обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 76-77,7 сома, а продают по 77,6-78 сома. Таким образом с начала дня курс снизился сразу на 7 сомов.

Номинальный курс Национального банка — 83,5271 сома (рост на 14,58 процента).

Напомним, накануне вечером курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Однако еще в начале дня многие обменные бюро и банки не покупали и не продавали валюту.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147349/
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