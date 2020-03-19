Рост курса доллара. Нацбанк провел четвертую за месяц интервенцию

Для стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк Кыргызстана провел четвертую за месяц интервенцию. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Отмечается, что в ходе торгов продано $3,7 миллиона с расчетами, отличными от даты заключения сделки. Всего за март НБ КР реализовал на рынке $109,7 миллиона.

Отметим, что поводом для проведения интервенции стал резкий рост курса доллара. Всего за час он поднялся сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. При этом после интервенции курс доллара существенно не изменился. Большинство банков также покупают его 84,6-84,8 сома, а продают — по 84,9-85 сомов. При этом, в обменках хоть и остается прежний курс в 73 сома, доллары купить невозможно.