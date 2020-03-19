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Экономика

Рост курса доллара. Нацбанк провел четвертую за месяц интервенцию

Для стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк Кыргызстана провел четвертую за месяц интервенцию. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Отмечается, что в ходе торгов продано $3,7 миллиона с расчетами, отличными от даты заключения сделки. Всего за март НБ КР реализовал на рынке $109,7 миллиона.

Отметим, что поводом для проведения интервенции стал резкий рост курса доллара. Всего за час он поднялся сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. При этом после интервенции курс доллара существенно не изменился. Большинство банков также покупают его 84,6-84,8 сома, а продают — по 84,9-85 сомов. При этом, в обменках хоть и остается прежний курс в 73 сома, доллары купить невозможно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147186/
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