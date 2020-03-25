Доллар в Кыргызстане снова дорожает

С начала недели доллар в Кыргызстане подорожал на 2 сома на фоне новостей о коронавирусе и резких скачков мировой цены на нефть.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 79,3-79,6 сома, а продают — по 80-80,2 сома.

Номинальный курс Национального банка — 78,8816 сома (рост за сутки — на 1,65 процента).

Остается низким и курс российского рубля. Его покупают по 0,9-1 сому, а продают — по 1-1,05 сома. Зато официальный курс российской валюты вырос за сутки на 4,26 процента и составил 1,004 сома.

Напомним, вечером 19 марта курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Но на следующий день он опустился до 78 сомов и держался на этой отметке до 24 марта.