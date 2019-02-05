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Экономика

Более половины грузовых вагонов «Кыргыз темир жолу» сломаны

52 процента грузовых вагонов государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» не в рабочем состоянии. Об этом на выездном заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил генеральный директор КТЖ Канатбек Абдыкеримов.

По его словам, в 2018 году отремонтировали 15 пассажирских и 4 грузовых вагона.

«Капитальный ремонт вагонов делают в Узбекистане, мы сами можем провести только текущий ремонт», — пояснил Канатбек Абдыкеримов.

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По его данным, для восстановления парка грузовых вагонов и полного обеспечения потребностей хозяйствующих субъектов до 2022 года требуется ежегодно приобретать 200 грузовых вагонов на сумму более 571 миллиона сомов.

«Из пассажирских вагонов 51,6 процента нерабочие. С 2020-го ожидаем выбытия еще 95 пассажирских вагонов», — сообщил он.
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