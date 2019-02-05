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Экономика

«Кыргыз темир жолу» отмечает рост перевозки грузов и пассажиров

По итогам 2018 года государственное предприятие «Кыргыз темир жолу» перевезло 7,4 миллиона тонн грузов. Об этом сообщил генеральный директор КТЖ Канатбек Абдыкеримов.

По его данным, по сравнению с 2017-м рост перевозки грузов вырос на 4 процента.

«Увеличение перевозки грузов обеспечено за счет роста экспорта грузов, угля — на 160 процентов, нефтепродуктов — в 10 раз, строительных грузов — в 4 раза, цемента — в 3 раза. Немаловажно, что Узбекистан предоставил 30-процентную скидку на перевозку грузов из Кыргызстана. В результате Южное отделение КТЖ в 2018 году увеличило перевозки в 2 раза — до 310,5 тысячи тонн», — отметил Канатбек Абдыкеримов.

Наблюдается и рост пассажирских перевозок на 10 тысяч человек.

«Расходы на рейсы по направлению в Казахстан и Россию составили 417 миллионов сомов. Как известно, эти расходы должен компенсировать бюджет», — заявил Канатбек Абдыкеримов.

Прибыль компании в 2018 году составила более 5 миллиардов 241 тысячи сомов.
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