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Экономика

Энергокомпаниям поручили не расслабляться. Зима еще не закончилась

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов поручил энергокомпаниям не расслабляться до окончания зимы. Об этом он заявил сегодня на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Он отметил, что зима относительно теплая, но она еще не закончилась. «Сейчас дни теплые, тем не менее до окончания отопительного периода не расслабляемся. Может быть похолодание», — заявил Кубатбек Боронов.

На заседании также отметили, что, несмотря на теплую погоду, многие области превысили лимит потребления электричества.
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