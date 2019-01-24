Энергокомпаниям поручили не расслабляться. Зима еще не закончилась

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов поручил энергокомпаниям не расслабляться до окончания зимы. Об этом он заявил сегодня на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Он отметил, что зима относительно теплая, но она еще не закончилась. «Сейчас дни теплые, тем не менее до окончания отопительного периода не расслабляемся. Может быть похолодание», — заявил Кубатбек Боронов.

На заседании также отметили, что, несмотря на теплую погоду, многие области превысили лимит потребления электричества.