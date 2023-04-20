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Бизнес

Beeline проверили на кибербезопасность

В современном мире требования к цифровым компаниям постоянно растут, особенно в области информационной безопасности. Когда речь идет о больших объемах персональных данных и коммерческой информации, необходимо гарантировать надежную защиту от киберугроз. «Beeline Кыргызстан» подтвердил свою способность эффективно противостоять таким вызовам.

Компания успешно прошла аудит и получила сертификат соответствия международному стандарту ISO/IEC 27001:2013, который определяет глобальные требования к созданию, обслуживанию и развитию системы управления информационной безопасностью.

Аудиторскую проверку проводили представители Британского института стандартов (BSI) — одного из самых авторитетных сертифицирующих органов Европы. Процедура сертификации включает тщательное тестирование, анализ и оценку процессов обеспечения информационной безопасности. Методы работы BSI признаны во всем мире, так что надежность и компетентность этого процесса не вызывают сомнений.

Официальная сертификация свидетельствует о высокой степени защиты данных, которую Beeline обеспечивает за счет целого комплекса технических и организационных мер.

Такой ответственный подход к защите информационных ресурсов влияет на конкурентные преимущества компании, гарантирует достоверность и конфиденциальность обрабатываемых данных, а также дает уверенность в надежности продуктов и услуг как частным абонентам, так и корпоративным клиентам Beeline.

— В этом году «Beeline Кыргызстан» будет отмечать свое 25-летие, и эту круглую дату мы встречаем с официальным статусом киберустойчивой организации, — отметил генеральный директор компании Андрей Пятахин. — Это значительное достижение, которое отражает нашу непоколебимую приверженность защите информационных активов и обеспечению высочайшего уровня безопасности для сотрудников, клиентов и деловых партнеров Beeline. Сертификация не только подтверждает эффективность наших существующих методов обеспечения безопасности, но и свидетельствует о стремлении компании к постоянному совершенствованию. Это отражение высоких стандартов, которые мы, как организация, устанавливаем для себя. Наша задача — соблюдать и превосходить эти стандарты, с чем мы успешно справляемся.

Beeline — 25 лет создания новых возможностей!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/263784/
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