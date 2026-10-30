За орбитой Плутона обнаружили возможную новую карликовую планету

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружили в данных обсерватории имени Веры Рубин новый крупный объект за орбитой Плутона. Небесное тело под временным обозначением 2026 ED138 может оказаться ледяной карликовой планетой. Об открытии говорится в электронном циркуляре Центра малых планет Международного астрономического союза (IAU).

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Отмечается, что объект находится примерно в 6,9 миллиарда километров от Солнца — на расстоянии около 46 астрономических единиц. По предварительным оценкам, его диаметр составляет от 600 до 1 тысячи 500 километров. Если измерения подтвердятся, ED138 станет одним из крупнейших известных транснептуновых объектов, обнаруженных за последние два десятилетия.

Астрофизик Мэтью Холман заметил небесное тело 13 октября, анализируя наблюдения телескопа Симони с помощью алгоритма, разработанного совместно с коллегой Кевином Нейпиром. Программа сопоставляет данные о движущихся объектах среди миллиардов источников света. Затем астроном Марио Юрич из Вашингтонского университета нашел дополнительные наблюдения, сделанные с марта 2026 года, говорится в отчете.

Указано, чтобы считаться карликовой планетой, объект должен обладать достаточной массой, чтобы собственная гравитация придала ему почти сферическую форму. По оценкам исследователей, ED138 может соответствовать этому критерию, однако для подтверждения нужны дальнейшие наблюдения.