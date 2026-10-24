Юношеская сборная Кыргызстана впервые выступит на чемпионате мира FIFA

Юношеская сборная Кыргызстана U-15 прибыла в Баку (Азербайджан), где начинается чемпионат мира FIFA среди юношеских команд в формате фестивального турнира. Об этом информирует Кыргызский футбольный союз.

По данным КФС, в соревнованиях выступят 190 команд, состоящих из игроков 2011–2012 годов рождения. Матчи пройдут в необычном формате 8×8 на уменьшенных полях. Участники распределены по 32 группам.

Кыргызстан впервые представит свою команду на мировом первенстве. Сборная выступит на турнире под руководством главного тренера Владимира Сало.

Расписание матчей сборной Кыргызстана (группа U):