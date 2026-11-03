Кыргызстанец завоевал бронзу на чемпионате Азии U23 по фехтованию

Представитель национальной сборной Кыргызстана по фехтованию на шпагах Райымбеков Барсбек завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии (до 23 лет), проходящего в Манаме, столице Королевства Бахрейн 27 октября — 2 ноября. Об этом сообщает Федерация Фехтования Кыргызской Республики.

По данным федерации, кыргызстанский спортсмен выиграл в четырех из шести квалификационных боев и вышел в основную сетку соревнований (олимпийскую сетку). Выиграв бои с представителями Казахстана, Узбекистана, и Гонконга, Райымбеков дошел до полуфинала, где уступил спортсмену из Казахстана и действующему чемпиону мира по фехтованию Кириллу Проходову со счетом 10:15.

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Сопровождающий тренер национальной сборной Данил Миркун отмечает, что данная медаль является выдающимся и долгожданным достижением для нашей страны.

По его словам, в последний раз медаль в личном зачете данного турнира привозил кыргызстанский спортсмен Роман Петров в 2014 году на чемпионате Азии в Филиппинах. Тренер надеется, что данное достижение послужит дальнейшему развитию спорта в стране и привлечет внимание местных и международных спонсоров.

Впереди у национальной сборной Кыргызстана участие в Кубке мира по фехтованию, который состоится с 4 по 10 ноября 2026 года в том же Бахрейне.