Глава ФИФА передумал увеличивать число команд на чемпионатах мира до 64

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино передумал увеличивать число команд на чемпионатах мира по футболу до 64. Он отказался от планов увеличить число участников ЧМ, сообщает The Times.

Отмечается, что в случае своего переизбрания на новый срок Джанни Инфантино не будет увеличивать число команд на чемпионатах мира по футболу до 64. Об этом он сообщил членам президиума ФИФА.

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Напомним, с такой инициативой он выступал летом. Он заявлял, что за титул на мундиале должны бороться 64 страны, а не 48, как это было на последнем ЧМ в Северной Америке и не 32, как на нескольких предыдущих мировых первенствах.

Джанни Инфантино в последнее время оказывается в центре скандалов.

Он планировал продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. На ЧМ-2026 в США ФИФА заработала рекордные 15 миллиардов долларов.

СМИ сообщали, что Джанни Инфантино уже создает новую коммерческую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять правами на чемпионат мира и клубный чемпионат мира. По оценкам финансистов, капитализация компании могла бы достигнуть 20 миллиардов долларов.

УЕФА отреагировала незамедлительно. Все 55 стран Европы будут бойкотировать чемпионаты мира по футболу, если президент ФИФА Джанни Инфантино продаст часть прав на ЧМ внешним инвесторам, связанным с главой США Дональдом Трампом, заявила Европейская футбольная федерация.

После широкого резонанса и публичного давления спортивной общественности Инфантино отказался от затеи и принес извинения.

Напомним, он впервые избран президентом ФИФА в 2016 году.

Следующие выборы пройдут 18 марта 2027-го в Рабате (Марокко) в рамках 77-го конгресса ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.