Матч юношеской сборной Кыргызстана U-15 наблюдал глава отдела FIFA Арсен Венгер

Матч юношеской сборной Кыргызстана U-15 накануне наблюдал глава отдела по глобальному развитию футбола FIFA Арсен Венгер. Наши юные футболисты вышли на поле против команды Эквадора. Соперник одержал победу со счетом 3:0.

В стартовом матче турнира кыргызстанцы одержали победу над командой Уганды со счетом 4:3, напомнили в Кыргызском футбольном союзе.

Арсен Венгер — инициатор создания сети футбольных академий и программы развития талантов FIFA Talent Academy. Футболисты сборной КР являются воспитанниками Национальной футбольной академии, которая в начале 2026 года получила статус FIFA Talent Academy.

Наша сборная выступает в группе U вместе с командами Уганды, Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Тонги и Кабо-Верде.