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Выгодная забота о самом дорогом: Kid Security от MEGA 

10:05, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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Когда ребенок самостоятельно гуляет, идет в школу или проводит время со смартфоном, родителям важно знать, что с ним все в порядке. Национальный оператор сотовой связи MEGA предлагает сервис Kid Security, который помогает заботиться о безопасности ребенка, быть в курсе его местоположения и формировать полезные цифровые привычки.

С помощью Kid Security родители могут отслеживать местоположение ребенка, просматривать историю его передвижений, устанавливать ограничения на использование приложений и игр, а также контролировать экранное время. Если ребенок не отвечает на звонок, можно дозвониться до него даже при включенном беззвучном режиме или подать громкий сигнал, чтобы привлечь его внимание.

Дополнительные функции сервиса включают запись звука вокруг ребенка и просмотр входящих чатов. Это помогает родителям лучше ориентироваться в цифровой среде, в которой растет ребенок, и уделять больше внимания его безопасности.

Для работы сервиса необходимо установить приложение Kid Security на смартфон родителя, а детский сервис Tigrow — на телефон ребенка.

Как подключить Kid Security?

Подключить услугу можно удобным способом:

— через MegaPay: открыть раздел «Связь» → «Услуги» и выбрать Kid Security:

— с помощью USSD-команды: набрать комбинацию для подключения на нужный период:

  • *5554*1# — на 1 день;

  • *5554*30# — на 30 дней;

  • *5554*365# — на 365 дней.

При первом подключении абонентам предоставляется 3 дня бесплатного пользования, чтобы познакомиться с возможностями сервиса.

Стоимость услуги зависит от выбранного периода:

  • 6 сомов — 1 день;

  • 80 сомов — 30 дней;

  • 800 сомов — 365 дней.

Kid Security — еще больше возможностей с тарифом «Абсолюттук»

Абоненты тарифа «Абсолюттук» также могут воспользоваться Kid Security: сервис доступен в качестве одной из трех дополнительных опций, которые можно выбрать в соответствии со своими потребностями.

MEGA помогает родителям оставаться рядом, даже когда они не могут находиться рядом физически. Подключите Kid Security, чтобы быть спокойнее за ребенка, лучше понимать его цифровые привычки и всегда иметь дополнительные инструменты для заботы о его безопасности.

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР. 

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