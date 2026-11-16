Копилка от Simbank: 7% годовых на накопления и свободный доступ к деньгам

Откладывать деньги на отпуск, крупную покупку или финансовую подушку можно без жестких ограничений и регулярных переводов вручную. Для этого в приложении Simbank есть «Копилка» — сервис, который помогает автоматически накапливать деньги, получать 7 процентов годовых и при необходимости снимать средства.

Копить можно даже с повседневных покупок

Одна из главных особенностей «Копилки» — возможность откладывать деньги автоматически. Достаточно один раз настроить правила пополнения, после чего небольшие суммы будут регулярно переводиться с карты в накопления.

В Simbank предусмотрено несколько способов:

Процент от покупок. Например, если настроить отчисление 10 процентов от расходов, при покупке на 1 тысячу сомов еще 100 сомов автоматически отправятся в «Копилку».

Округление покупок. При оплате покупки на 145,70 сома сервис округлит сумму до 150 сомов, а разницу в 4,30 сома переведет в накопления.

Округление остатка на карте. Если на карте осталось 998,23 сома, при округлении до ближайших 10 сомов в «Копилку» поступят 8,23 сома.

Регулярные пополнения. Можно выбрать дату и сумму, которая будет автоматически переводиться в «Копилку», например, после получения зарплаты.

Кроме того, пополнять «Копилку» можно вручную в любое время.

7 процентов годовых и свободный доступ к деньгам

На деньги в «Копилке» Simbank начисляет 7 процентов годовых. Проценты рассчитываются ежедневно, а раз в месяц добавляются к накопленной сумме. Таким образом, сбережения постепенно растут не только за счет пополнений, но и благодаря начисленным процентам.

При этом деньги остаются доступными в любой момент. Если средства понадобились на незапланированные расходы, можно снять часть накоплений, не закрывая «Копилку». А при необходимости — забрать всю сумму.

До 10 Копилок для разных целей

В приложении Simbank можно открыть до 10 «Копилок» одновременно. Например, одну — для отпуска, вторую — для покупки техники, третью — на непредвиденные расходы.

Для каждой «Копилки» можно указать цель и желаемую сумму, а также настроить собственные правила пополнения. Это помогает разделять накопления и отслеживать прогресс по каждой цели.

Средства в «Копилке» застрахованы Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики на сумму до 1 миллиона сомов.

Как открыть Копилку в Simbank

Открыть «Копилку» можно в мобильном приложении Simbank. Для этого достаточно выбрать в нижнем меню «Накопления», выбрать «Создать копилку», указать цель накопления и настроить удобные способы пополнения.

Сервис позволяет откладывать даже небольшие суммы, получать дополнительный доход и при этом сохранять свободный доступ к своим сбережениям.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 37.