Чемпионат мира по борьбе — 2026 в Астане смотрите на MegaTV

С 24 октября в Астане стартует Чемпионат мира по борьбе — 2026. Национальный оператор сотовой связи MEGA приглашает болельщиков следить за захватывающими поединками, поддерживать спортсменов и быть в центре главных спортивных событий вместе с MegaTV.

Смотрите чемпионат там, где вам удобно: на телевизоре, смартфоне или другом поддерживаемом устройстве. Приложение MegaTV доступно в App Store и Google Play. А благодаря возможности подключить до пяти устройств к одному аккаунту спортивные трансляции можно смотреть всей семьей — каждому на своем экране.

Не пропустите ни одного захватывающего момента! Открывайте MegaTV, выбирайте трансляцию и болейте за наших спортсменов, где бы вы ни находились.

MEGA продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы любимый контент и яркие спортивные события были еще ближе и доступнее для каждого абонента.

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