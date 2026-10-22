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Чемпионат мира по борьбе — 2026 в Астане смотрите на MegaTV

14:15, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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С 24 октября в Астане стартует Чемпионат мира по борьбе — 2026. Национальный оператор сотовой связи MEGA приглашает болельщиков следить за захватывающими поединками, поддерживать спортсменов и быть в центре главных спортивных событий вместе с MegaTV.

Смотрите чемпионат там, где вам удобно: на телевизоре, смартфоне или другом поддерживаемом устройстве. Приложение MegaTV доступно в App Store и Google Play. А благодаря возможности подключить до пяти устройств к одному аккаунту спортивные трансляции можно смотреть всей семьей — каждому на своем экране.

Не пропустите ни одного захватывающего момента! Открывайте MegaTV, выбирайте трансляцию и болейте за наших спортсменов, где бы вы ни находились.

MEGA продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы любимый контент и яркие спортивные события были еще ближе и доступнее для каждого абонента.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

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