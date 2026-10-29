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24.kg

MEGA объединяет связь и цифровые сервисы в премиальном тарифе ULTRA

11:30, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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Национальный оператор сотовой связи MEGA предлагает премиальный тариф ULTRA, который объединяет большой объем интернет-трафика, минуты для звонков на номера других операторов, цифровые сервисы и специальные привилегии для путешествий.

Стоимость тарифа составляет 1 тысячу сомов за 30 дней.

В пакет включены:

  • 300 ГБ интернета на максимальной скорости;
  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;
  • 300 минут для звонков на номера других операторов;
  • 200 SMS внутри сети;
  • бесплатная раздача интернета;
  • 1 ГБ интернет-трафика в роуминге;
  • доступ к пяти онлайн-кинотеатрам и 200 телеканалам MegaTV Premium;
  • сервис Kid Security;
  • подписка «Яндекс Плюс».

Выгодные условия для путешествий

Абоненты ULTRA смогут пользоваться специальными условиями на мобильный интернет в роуминге. Помимо включенного в тариф 1 ГБ, им будут доступны дополнительные пакеты со скидкой 50 процентов. Предложение распространяется на пакеты объемом 1, 3, 5, 7 и 10 ГБ.

Также пользователи ULTRA получат скидку 40 процентов на посещение бизнес-зала и упаковку багажа в международном аэропорту «Манас».

Привилегии при выборе номера и обслуживании

При подключении тарифа абоненты смогут бесплатно выбрать номер категорий «Серебро», «Серебро спец», «Золото» и «Золото спец» во всех кодах. На номера категории «Платина» предусмотрена скидка 50 процентов.

Для пользователей ULTRA также будет работать выделенная линия поддержки по номеру *888, позволяющая оперативно получить помощь по вопросам обслуживания.

Оставаться на связи даже при недостаточном балансе

Если по окончании 30-дневного периода на балансе недостаточно средств для продления тарифа, абонент сможет продолжить пользоваться связью благодаря автоматической активации бесплатного суточного пакета на три дня.

В каждый из трех дней предоставляются 3 ГБ интернета на максимальной скорости, безлимитные звонки внутри сети и возможность раздачи интернета по Wi-Fi. Дополнительно на весь период действия пакета предусмотрены 5 минут для звонков на номера других операторов и 200 SMS внутри сети.

Таким образом, у абонента будет дополнительное время для пополнения баланса без необходимости сразу отказываться от привычного общения и доступа в интернет.

Как подключить ULTRA?

Подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA, фирменных салонах, через приложение MegaPay и у промоутеров. Перейти на ULTRA смогут абоненты тарифных планов с абонентской платой до 1 тысячи сомов включительно.

ULTRA  это решение для тех, кто ценит свободу оставаться на связи, пользоваться привычными сервисами и получать больше возможностей в одном тарифном плане.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

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