MEGA объединяет связь и цифровые сервисы в премиальном тарифе ULTRA
Национальный оператор сотовой связи MEGA предлагает премиальный тариф ULTRA, который объединяет большой объем интернет-трафика, минуты для звонков на номера других операторов, цифровые сервисы и специальные привилегии для путешествий.
Стоимость тарифа составляет 1 тысячу сомов за 30 дней.
В пакет включены:
- 300 ГБ интернета на максимальной скорости;
- безлимитные звонки внутри сети MEGA;
- 300 минут для звонков на номера других операторов;
- 200 SMS внутри сети;
- бесплатная раздача интернета;
- 1 ГБ интернет-трафика в роуминге;
- доступ к пяти онлайн-кинотеатрам и 200 телеканалам MegaTV Premium;
- сервис Kid Security;
- подписка «Яндекс Плюс».
Выгодные условия для путешествий
Абоненты ULTRA смогут пользоваться специальными условиями на мобильный интернет в роуминге. Помимо включенного в тариф 1 ГБ, им будут доступны дополнительные пакеты со скидкой 50 процентов. Предложение распространяется на пакеты объемом 1, 3, 5, 7 и 10 ГБ.
Также пользователи ULTRA получат скидку 40 процентов на посещение бизнес-зала и упаковку багажа в международном аэропорту «Манас».
Привилегии при выборе номера и обслуживании
При подключении тарифа абоненты смогут бесплатно выбрать номер категорий «Серебро», «Серебро спец», «Золото» и «Золото спец» во всех кодах. На номера категории «Платина» предусмотрена скидка 50 процентов.
Для пользователей ULTRA также будет работать выделенная линия поддержки по номеру *888, позволяющая оперативно получить помощь по вопросам обслуживания.
Оставаться на связи даже при недостаточном балансе
Если по окончании 30-дневного периода на балансе недостаточно средств для продления тарифа, абонент сможет продолжить пользоваться связью благодаря автоматической активации бесплатного суточного пакета на три дня.
В каждый из трех дней предоставляются 3 ГБ интернета на максимальной скорости, безлимитные звонки внутри сети и возможность раздачи интернета по Wi-Fi. Дополнительно на весь период действия пакета предусмотрены 5 минут для звонков на номера других операторов и 200 SMS внутри сети.
Таким образом, у абонента будет дополнительное время для пополнения баланса без необходимости сразу отказываться от привычного общения и доступа в интернет.
Как подключить ULTRA?
Подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA, фирменных салонах, через приложение MegaPay и у промоутеров. Перейти на ULTRA смогут абоненты тарифных планов с абонентской платой до 1 тысячи сомов включительно.
ULTRA — это решение для тех, кто ценит свободу оставаться на связи, пользоваться привычными сервисами и получать больше возможностей в одном тарифном плане.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.