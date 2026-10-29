MEGA объединяет связь и цифровые сервисы в премиальном тарифе ULTRA

Национальный оператор сотовой связи MEGA предлагает премиальный тариф ULTRA, который объединяет большой объем интернет-трафика, минуты для звонков на номера других операторов, цифровые сервисы и специальные привилегии для путешествий.

Стоимость тарифа составляет 1 тысячу сомов за 30 дней.

В пакет включены:

300 ГБ интернета на максимальной скорости;

безлимитные звонки внутри сети MEGA;

300 минут для звонков на номера других операторов;

200 SMS внутри сети;

бесплатная раздача интернета;

1 ГБ интернет-трафика в роуминге;

доступ к пяти онлайн-кинотеатрам и 200 телеканалам MegaTV Premium;

сервис Kid Security;

подписка «Яндекс Плюс».

Выгодные условия для путешествий

Абоненты ULTRA смогут пользоваться специальными условиями на мобильный интернет в роуминге. Помимо включенного в тариф 1 ГБ, им будут доступны дополнительные пакеты со скидкой 50 процентов. Предложение распространяется на пакеты объемом 1, 3, 5, 7 и 10 ГБ.

Также пользователи ULTRA получат скидку 40 процентов на посещение бизнес-зала и упаковку багажа в международном аэропорту «Манас».

Привилегии при выборе номера и обслуживании

При подключении тарифа абоненты смогут бесплатно выбрать номер категорий «Серебро», «Серебро спец», «Золото» и «Золото спец» во всех кодах. На номера категории «Платина» предусмотрена скидка 50 процентов.

Для пользователей ULTRA также будет работать выделенная линия поддержки по номеру *888, позволяющая оперативно получить помощь по вопросам обслуживания.

Оставаться на связи даже при недостаточном балансе

Если по окончании 30-дневного периода на балансе недостаточно средств для продления тарифа, абонент сможет продолжить пользоваться связью благодаря автоматической активации бесплатного суточного пакета на три дня.

В каждый из трех дней предоставляются 3 ГБ интернета на максимальной скорости, безлимитные звонки внутри сети и возможность раздачи интернета по Wi-Fi. Дополнительно на весь период действия пакета предусмотрены 5 минут для звонков на номера других операторов и 200 SMS внутри сети.

Таким образом, у абонента будет дополнительное время для пополнения баланса без необходимости сразу отказываться от привычного общения и доступа в интернет.

Как подключить ULTRA?

Подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA, фирменных салонах, через приложение MegaPay и у промоутеров. Перейти на ULTRA смогут абоненты тарифных планов с абонентской платой до 1 тысячи сомов включительно.

ULTRA — это решение для тех, кто ценит свободу оставаться на связи, пользоваться привычными сервисами и получать больше возможностей в одном тарифном плане.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.