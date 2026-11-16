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«Элдик Банк» объединил международные климатические фонды на COP31

12:41, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Впервые в истории банковского сектора Кыргызстана отечественный банк выступил организатором международной площадки на Климатическом саммите ООН COP31, объединившей представителей, ведущих мировых климатических фондов, банков развития и инвестиционных институтов.

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13 ноября в павильоне Кыргызской Республики в Анталье на саммите COP31 состоялась международная сессия «A Bridge to Climate Investment: The Role of Financial Institutions and International Partnerships» («Климатические инвестиции: объединяя усилия. Роль финансовых институтов и международного сотрудничества»), организованная Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с «Элдик Банком».

Площадка объединила представителей Green Climate Fund, Adaptation Fund, ADB, Mitigation Action Facility, Incofin, Turkic Investment Fund, OPEC Fund for International Development и Islamic Development Bank. В числе участников эксперты и руководители международных организаций, определяющих направления климатического финансирования и инвестиций в устойчивое развитие.

Модератором сессии выступила Айджан Кариева, член правления ОАО «Элдик Банк».

В центре обсуждения механизмы привлечения международных климатических инвестиций, расширение доступа к финансированию, развитие зеленых проектов и укрепление партнерства между государственным, финансовым и международным секторами.

Особое внимание было уделено возможностям Кыргызстана в привлечении ресурсов для проектов по адаптации к изменению климата, развитию низкоуглеродной экономики и повышению устойчивости национальной инфраструктуры и бизнеса.

В рамках COP31 «Элдик Банк» расширил международное сотрудничество, подписав меморандумы о взаимодействии с инициативами CASI (Capacity-building Alliance of Sustainable Investment) и Green Accelerator, а также присоединившись к международному сообществу CPDAE (Community of Practice for Direct Access Entities). Эти партнерства направлены на развитие компетенций в сфере устойчивого и климатического финансирования, обмен международным опытом, продвижение зеленых инвестиций и поддержку экологических проектов.

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Проведение такой сессии на COP31 стало важным шагом в продвижении Кыргызстана как перспективного направления для климатических инвестиций и укреплении его диалога с ведущими международными финансовыми институтами.

Для «Элдик Банка» это не только возможность представить потенциал национального финансового сектора на глобальной площадке, но и практический шаг к формированию новых партнерств, привлечению международных ресурсов и расширению финансирования проектов, способствующих достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Лицензия НБ КР № 033.

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