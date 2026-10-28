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Выборы в Израиле. Оппозиция расценивает итоги как поражение Биньямина Нетаньяху

09:33, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Израиле накануне состоялись выборы в парламент. Голосование прошло при рекордно высокой явке — за два часа до закрытия участков она составляла 73,4 процента.

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Основной интригой выборов была судьба премьерского кресла: правящая коалиция и объединенная оппозиция рассчитывали получить устойчивое большинство в 61 голос, которое позволило бы им выбрать будущего премьера. При этом трейдеры на платформе Polymarket оценивали шансы Биньямина Нетаньяху остаться на посту премьер-министра всего в 27 процентов.

По данным экзитполов, ни одна из парламентских коалиций не набирает устойчивого большинства — каждая из сторон получает около 50 мандатов, остальные достанутся партиям, не входящим в объединения.

Израильская оппозиция уже заявила, что расценивает результаты выборов как поражение действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

Хотя его партия «Ликуд», согласно экзитполам, и получила больше всего мест в парламенте, блок вокруг действующего премьера не смог завоевать абсолютное большинство и предварительно набирает лишь 50 из 120 мест.

«Предварительные результаты экзитполов свидетельствуют о полном отсутствии доверия к Нетаньяху и правительству 7 октября», — заявил главный соперник Нетаньяху Гади Айзенкот.

Согласно прогнозам, блок партий вокруг Айзенкота также получит не абсолютное большинство, а от 52 до 53 мест.

«Пусть никто не вводит вас в заблуждение: блок Нетаньяху потерпел сокрушительное поражение», — заявил лидер оппозиции Яир Лапид.

Председатель леволиберальной партии «Демократы» Яир Голан также заявил, что избиратели Израиля «уволили правительство Нетаньяху».

Вопрос о формировании правительства и о том, кто станет следующим премьер-министром страны, пока остается открытым.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху в общей сложности находится у власти более 18 лет.

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