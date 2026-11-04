Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

В Кыргызстане продолжается подготовка к президентским выборам, назначенным на 27 января 2027 года. Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов протестировала систему дистанционного голосования в воинской части села Кой-Таш Аламединского района Чуйской области.

Как сообщили в ЦИК, в проверке участвовали 215 военнослужащих — офицеры и солдаты воинской части.

Тестирование проходило с 10.00 до 15.00. Специалисты проверяли устойчивость избирательной системы, работу каналов связи и оборудования, механизм онлайн-идентификации избирателей.

Особое внимание уделили возможности голосования независимо от места постоянной регистрации. Новая система предусматривает подтверждение личности в электронном формате, что позволит гражданам голосовать на удобном избирательном участке.

При этом дистанционное голосование не означает возможность проголосовать из дома с использованием интернета. Избирателю необходимо лично прийти на участок и пройти идентификацию.

Проверка в Кой-Таше стала очередным этапом подготовки к общереспубликанскому тестированию, которое запланировали на 18 ноября 2026 года.

Ранее ЦИК протестировала систему на двух избирательных участках Бишкека — в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына и Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова.

Напомним, очередные выборы президента Кыргызстана состоятся 27 января 2027 года.